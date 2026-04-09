Джейлен Браун может пропустить матч с «Нью-Йорком». Названа причина
Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун внесён в список травмированных перед выездной игрой с «Нью-Йорк Никс». Участие 29-летнего баскетболиста в матче, который состоится в ночь на пятницу на «Мэдисон Сквер Гарден», находится под вопросом из-за тендинита левого ахиллова сухожилия, сообщает Basket News.
Несмотря на проблемы с ахиллом, возникшие после травмы в прошлом месяце, Браун принял участие в последних пяти играх «Селтикс». В текущем сезоне он провёл 70 матчей, набирая в среднем 28,8 очка, делая 7,0 подбора и 5,2 передачи.
В лазарете команды также находятся Сэм Хаузер (спина), Неемиаш Кета (палец ноги) и Деррик Уайт (колено).
