Баскетбол Новости

Центровой «Оклахомы» установил уникальное достижение

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен за свою карьеру добился статистики, не имеющей аналогов. 23-летний баскетболист на всех уровнях, где он выступал, неизменно приводил свои команды к первому номеру посева в плей-офф, пропустив лишь один сезон из-за травмы, сообщает Basket News.

Результаты команд, за которые выступал Холмгрен:

2018 год: «Миннехаха Академи» (1-е место);

2019 год: «Миннехаха Академи» (1-е место);

2020 год: «Миннехаха Академи» (1-е место);

2021 год: «Миннехаха Академи» (1-е место);

2022 год: «Гонзага Бульдогс» (1-е место);

2023: пропустил сезон в НБА из-за травмы правой стопы;

2024 год: «Оклахома-Сити Тандер» (1-е место на Западе);

2025 год: «Оклахома-Сити Тандер» (1-е место на Западе);

2026 год: «Оклахома-Сити Тандер» (1-е место на Западе).

Таким образом, команды, за которые выступал Холмгрен (когда был здоров), не финишировали ниже первой строчки. Это достижение не покорялось ни одному другому игроку в истории НБА.

