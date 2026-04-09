Хуан Нуньес вернётся в состав «Барселоны» спустя 14 месяцев отсутствия
Защитник «Барселоны» Хуан Нуньес, пропустивший более года из-за травмы колена, готовится к возвращению на площадку. 21-летний испанец может выйти на паркет уже в ближайшем матче Евролиги с «Монако», который состоится в пятницу, сообщает Basket News.
Нуньес получил серьёзный регресс во время предсезонной подготовки. Он перенёс операцию на правом колене по удалению менисковой кисты и коррекции швов после предыдущей артроскопии, проведённой 11 марта прошлого года.
В последний раз Нуньес выходил на площадку в Евролиге в феврале 2025 года. В том розыгрыше он в среднем набирал 5,0 очка, делал 2,5 подбора и 3,4 передачи за матч.
- 9 апреля 2026
-
20:22
-
19:59
-
18:54
-
18:32
-
18:23
-
17:34
-
16:55
-
16:25
-
15:59
-
15:24
-
14:59
-
14:21
-
13:42
-
13:28
-
12:50
-
12:34
-
11:56
-
11:42
-
10:52
-
10:00
-
09:51
-
09:35
-
08:30
-
07:53
-
07:40
-
06:58
-
06:22
-
04:40
-
04:37
-
00:08
-
00:03
- 8 апреля 2026
-
23:03
-
23:01
-
22:40
-
21:30