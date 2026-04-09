Хуан Нуньес вернётся в состав «Барселоны» спустя 14 месяцев отсутствия

Защитник «Барселоны» Хуан Нуньес, пропустивший более года из-за травмы колена, готовится к возвращению на площадку. 21-летний испанец может выйти на паркет уже в ближайшем матче Евролиги с «Монако», который состоится в пятницу, сообщает Basket News.

Нуньес получил серьёзный регресс во время предсезонной подготовки. Он перенёс операцию на правом колене по удалению менисковой кисты и коррекции швов после предыдущей артроскопии, проведённой 11 марта прошлого года.

В последний раз Нуньес выходил на площадку в Евролиге в феврале 2025 года. В том розыгрыше он в среднем набирал 5,0 очка, делал 2,5 подбора и 3,4 передачи за матч.