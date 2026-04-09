Форвард «Денвера» выступил в защиту Луки Дончича в споре о наградах

Форвард «Денвер Наггетс» Кэмерон Джонсон заявил, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич должен сохранить право на включение в символические сборные по итогам сезона, даже если не достигнет порога в 65 матчей.

По мнению Джонсона, разница между 63 и 65 играми не является определяющей для уровня игрока. «Я полностью понимаю цель этого правила, но это жёсткая остановка. Разница между тем, сыграет Лука 63 матча или ещё два-три, не так уж велика. Это не превращает его из не члена сборной всех звёзд в её участника. Если бы Йокич сыграл 62 матча вместо 65, это бы его не исключило», — цитирует Джонсона The Old Man and The Three.