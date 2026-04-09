Карри и Леброн не встретятся в этом сезоне: защитник пропустит матч с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не примет участия в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоится в ночь на пятницу.

38-летний защитник из-за травмы пропустит первый матч из двух в рамках «бэк-ту-бэк». Ожидается, что Карри вернётся в состав на игру с «Сакраменто Кингз» в субботу. Таким образом, из-за травм и пропусков в этом сезоне Карри и Леброн Джеймс ни разу не встретились на площадке, сообщает CBS Sports.

Напомним, Карри вернулся на площадку 6 апреля после 27 пропущенных матчей из-за хронической травмы колена. В текущем сезоне он провёл 41 матч, набирая в среднем 27 очков, делая 4,8 передачи и 3,5 подбора. «Уорриорз» с балансом 37-42 занимают 10-е место в Западной конференции.