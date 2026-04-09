Париж Баскетбол — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Джоэл Эмбиид перенёс операцию по удалению аппендицита

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид был прооперирован в четверг днём в Хьюстоне после того, как у него диагностировали аппендицит. Об этом сообщает ESPN.

32-летний баскетболист не играл в субботнем матче с «Детройт Пистонс», но вернулся на паркет в понедельник, набрав 34 очка и сделав 12 подборов в проигранной встрече с «Сан-Антонио Спёрс».

В текущем сезоне Эмбиид провёл 38 матчей, пропуская большую часть игр из-за управления нагрузкой на колени. В среднем он набирает 26,9 очка, делает 7,7 подбора и 3,9 передачи за игру. Кроме того, он пропустил 13 матчей после растяжения правой косой мышцы живота, которое получил 26 февраля в игре с «Майами Хит».

