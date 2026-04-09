Евролига: результаты матчей 9 апреля

В четверг, 9 апреля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей на 9 апреля

«Хапоэль» — «Олимпиакос» — 85:89.

«Фенербахче» — «Реал» — 69:74.

«Олимпия» — «Бавария» — 84:94.

«Валенсия» — «Олимпиакос» — 102:84.

«Париж» — «Маккаби» — 113:80.

После 37 матчей регулярного чемпионата возглавляет турнирную таблицу «Олимпиакос» с 25 победами и 12 поражениями. Следом расположились «Валенсия» (24-13) и «Реал» (23-14). Турецкий «Фенербахче» занимает четвёртое место.