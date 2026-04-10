Чемпион НБА выбрал, кого из тройки Леброн — Коби — Джордан поставил бы в старт

Чемпион НБА выбрал, кого из тройки Леброн — Коби — Джордан поставил бы в старт
Бывший игрок «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон в подкасте Ball In The Family принял участие в игре «Старт. Запас. Отчислить» с участием Майкла Джордана, Леброна Джеймса и Коби Брайанта. Слова 48-летнего ветерана приводит Fadeaway World.

«Вы же знаете, я отчисляю Брона с самого начала. Даже не спрашивайте. Джордан — величайший. Джордан будет в старте. Коби выйдет со скамейки», — сказал Джексон.

По версии Джексона Майкл Джордан остаётся непререкаемым лидером. Коби Брайанта он выбрал из взаимного уважения: они не раз пересекались на площадке, а также общались ещё со школьных лет. Леброну Джеймсу, по версии Джексона, пришлось уступить из-за жёстких условий игры. При этом бывший защитник «Спёрс» не раз вступался за Леброна в других дискуссиях.

