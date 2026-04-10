«Бруклин» без Дёмина крупно проиграл дома «Индиане»

В ночь с 9 на 10 апреля на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Бруклин Нетс» и «Индианой Пэйсерс». Победу в этой встрече одержала команда гостей со счётом 123:94.

В составе победителей самым результативным игроком стал американский форвард Оби Топпин, набравший 26 очков и сделавший девять подборов и три передачи.

В составе хозяев самым результативным игроком стал форвард из США И Джей Лидделл, на счету которого дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов, также у него один ассист.

В следующем матче «Бруклин Нетс» встретится в гостях с «Милуоки Бакс», а «Индиана Пэйсерс» сыграет дома с «Филадельфией Сиксерс».