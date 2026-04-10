Бруклин Нетс — Индиана Пэйсерс, результат матча 10 апреля 2026, счет 94:123, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» без Дёмина крупно проиграл дома «Индиане»
Комментарии

В ночь с 9 на 10 апреля на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Бруклин Нетс» и «Индианой Пэйсерс». Победу в этой встрече одержала команда гостей со счётом 123:94.

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
94 : 123
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бруклин Нетс: Лидделл - 26, Сараф - 19, Этьенн - 14, Скотт - 11, Смит - 11, Уилсон - 11, Пауэлл - 2, Агбаджи, Джонсон
Индиана Пэйсерс: Топпин - 26, Поттер - 18, Томпсон - 15, Уокер - 14, Хафф - 14, Слоусон - 12, Джексон - 12, Питер - 8, Джонс - 4

В составе победителей самым результативным игроком стал американский форвард Оби Топпин, набравший 26 очков и сделавший девять подборов и три передачи.

В составе хозяев самым результативным игроком стал форвард из США И Джей Лидделл, на счету которого дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов, также у него один ассист.

В следующем матче «Бруклин Нетс» встретится в гостях с «Милуоки Бакс», а «Индиана Пэйсерс» сыграет дома с «Филадельфией Сиксерс».

