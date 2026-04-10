Торонто Рэпторс — Майами Хит, результат матча 10 апреля 2026, счет 128:114, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Майами» с Голдиным проиграл «Торонто» в регулярном чемпионате НБА
Завершился матч регулярного чемпионата НБА в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 128:114.

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
128 : 114
Майами Хит
Майами
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 38, Барретт - 22, Мюррей-Бойлс - 17, Барнс - 13, Куикли - 11, Шид - 8, Уолтер - 7, Пёлтль - 6, Мамукелашвили - 5, Баттл - 1, Лоусон, Дик, Могбо, Темпл, Мартин
Майами Хит: Адебайо - 24, Жакез-мл. - 15, Хирроу - 15, Митчелл - 15, Ларссон - 10, Уэр - 7, Пауэлл - 7, Килс - 6, Джонсон - 6, Уиггинс - 5, Гарднер - 2, Янг - 2, Фонтеккио, Якуционис, Голдин

В составе «Торонто» самым результативным стал Брэндон Ингрэм, записав в свой актив 38 очков.

Лучшую результативность в «Майами» показал Бэм Адебайо, оформив дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов. Российский центровой Владислав Голдин провёл на площадке 3 минуты и не отметился результативными действиями, сделав один подбор.

«Торонто» одержал третью победу за последние четыре матча. «Майами», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре игры.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА, «Торонто» встретится с «Нью-Йорк Никс». «Майами», в свою очередь, сыграет с «Вашингтон Уизардс». Оба матча пройдут 11 апреля.

