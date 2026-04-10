«Майами» с Голдиным проиграл «Торонто» в регулярном чемпионате НБА

Завершился матч регулярного чемпионата НБА в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 128:114.

В составе «Торонто» самым результативным стал Брэндон Ингрэм, записав в свой актив 38 очков.

Лучшую результативность в «Майами» показал Бэм Адебайо, оформив дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов. Российский центровой Владислав Голдин провёл на площадке 3 минуты и не отметился результативными действиями, сделав один подбор.

«Торонто» одержал третью победу за последние четыре матча. «Майами», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре игры.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА, «Торонто» встретится с «Нью-Йорк Никс». «Майами», в свою очередь, сыграет с «Вашингтон Уизардс». Оба матча пройдут 11 апреля.