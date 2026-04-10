Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Нью-Йорк Никс — Бостон Селтикс, результат матча 10 апреля 2026, счет 112:106, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-Дабл Карла-Энтони Таунса принёс «Нью-Йорку» победу над «Бостоном»
Комментарии

Утром 10 апреля мск на паркете «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Бостон Селтикс». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 112:106.

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 106
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Харт - 26, Брансон - 25, Таунс - 16, Ануноби - 13, Бриджес - 10, Кларксон - 8, Робинсон - 7, Макбрайд - 4, Шамет - 3, Дадье, Альварадо, Маккаллар, Сохан, Диавара, Хукпорти
Бостон Селтикс: Тейтум - 24, Притчард - 23, Шейерман - 20, Вучевич - 10, Кета - 10, Уайт - 8, Хозер - 6, Уолш - 5, Тонже, Харпер Мл., Гонсалес, Шульга, Гарза, Уильямс

В составе гостей наибольшую результативность показал форвард Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл: 24 очка, 13 подборов и 8 передач. Также дабл-дабл в активе центрового Неемиаша Кеты — 10 очков, 10 подборов и 2 передачи.

У «Никс» больше всех набрал доминиканский защитник Джош Харт — 26 очков, 1 подбор и 3 ассиста. Также дабл-дабл оформил центровой Карл-Энтони Таунс: 16 очков, 12 подборов и 4 ассиста.

В следующем матче «Никс» встретятся дома с «Торонто» 11 апреля, а «Бостон» сыграет дома с «Новым Орленаном» в тот же день.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android