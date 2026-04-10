Дабл-Дабл Карла-Энтони Таунса принёс «Нью-Йорку» победу над «Бостоном»

Утром 10 апреля мск на паркете «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Бостон Селтикс». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 112:106.

В составе гостей наибольшую результативность показал форвард Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл: 24 очка, 13 подборов и 8 передач. Также дабл-дабл в активе центрового Неемиаша Кеты — 10 очков, 10 подборов и 2 передачи.

У «Никс» больше всех набрал доминиканский защитник Джош Харт — 26 очков, 1 подбор и 3 ассиста. Также дабл-дабл оформил центровой Карл-Энтони Таунс: 16 очков, 12 подборов и 4 ассиста.

В следующем матче «Никс» встретятся дома с «Торонто» 11 апреля, а «Бостон» сыграет дома с «Новым Орленаном» в тот же день.