«Лейкерс» без Дончича обыграли в гостях «Голден Стэйт». У Леброна — дабл-дабл

В ночь с 9 на 10 апреля мск завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 103:119.

В составе победителей дабл-дабл оформил форвард Леброн Джеймс — 26 очков, восемь подборов и 11 передач.

В ростере хозяев центровой Чарльз Бэсси также оформил данный показатель: 12 очков, 13 подборов и одна передача. У защитника Нейта Уильямса наибольшее количество очков — 17 очков, также четыре подбора и три передачи. Американский разыгрывающий Стефен Карри набрал 11 очков и отдал две передачи.

В следующем матче «Голден Стэйт» сыграет с «Сакраменто» в гостях, а «Лейкерс» встретятся дома с «Финиксом».