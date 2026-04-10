Скидки
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Дубай Баскетбол — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Лейкерс результат матча 10 апреля 2026, счет 103:119, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Лейкерс» без Дончича обыграли в гостях «Голден Стэйт». У Леброна — дабл-дабл
Комментарии

В ночь с 9 на 10 апреля мск завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 103:119.

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
103 : 119
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 17, Уильямс - 17, Бэсси - 12, Леонс - 12, Спенсер - 12, Карри - 11, Пэйтон II - 10, Крайер - 8, Мелтон - 2, Грин - 2, Ричард, Сантос
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Эйтон - 21, Ларэвиа - 16, Кеннард - 14, Смит - 12, Хатимура - 12, Джеймс - 10, Тимме - 4, Вандербилт - 2, Бафкин - 2, Тьеро, Кнехт, Клебер, Манон

В составе победителей дабл-дабл оформил форвард Леброн Джеймс — 26 очков, восемь подборов и 11 передач.

В ростере хозяев центровой Чарльз Бэсси также оформил данный показатель: 12 очков, 13 подборов и одна передача. У защитника Нейта Уильямса наибольшее количество очков — 17 очков, также четыре подбора и три передачи. Американский разыгрывающий Стефен Карри набрал 11 очков и отдал две передачи.

В следующем матче «Голден Стэйт» сыграет с «Сакраменто» в гостях, а «Лейкерс» встретятся дома с «Финиксом».

Календарь регулярного чемпионата НБА
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
Материалы по теме
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android