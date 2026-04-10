Главная Баскетбол Новости

Леброн и Бронни Джеймс первыми в истории НБА отметились передачей «сын — отец»

Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в одном из эпизодов выездного матча с «Голден Стэйт» получил пас от сына Бронни Джеймса, и, уйдя в быстрый отрыв, завершил атаку данком.

Этот эпизод стал первым случаем в истории НБА, когда сын отдал результативную передачу отцу в официальной игре лиги.

Встреча завершилась со счётом 119:103 в пользу «Лейкерс».

В составе победителей форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 26 очков, восемь подборов и 11 передач. Бронни Джеймс в этом матче заработал следующую статистику: 10 очков, один подбор и три передачи.

В следующем матче «Лейкерс» встретятся дома с «Финиксом».

Примечательно, что в конце марта в матче с «Бруклин Нетс» Леброн Джеймс отметился результативной передачей на своего сына Бронни — этот эпизод стал первым случаем в истории НБА, когда отец отдал результативную передачу сыну в официальной игре лиги.

