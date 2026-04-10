«Финал четырёх» Basket Cup: расписание на 10 апреля

В пятницу, 10 апреля, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup состоится первый игровой день в рамках «Финала четырёх», где поклонников российского баскетбола ждут две встречи 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Basket Cup. «Финал четырёх». Расписание на 10 апреля:

17:00 мск — УНИКС — «Бетсити Парма»;

19:45 мск — ЦСКА — «Зенит».

Это первый внутрисезонный международный турнир, который организовала Единая лига. В нынешнем сезоне в нём приняло участие восемь команд, разделённых на две группы. В группе А выступали ЦСКА, «Бетсити Парма», «Локомотив-Кубань» и сербская «Мега». В группе В — УНИКС, «Зенит», «Уралмаш» и представитель Боснии и Герцеговины «Игокеа».