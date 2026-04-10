В пятницу, 10 апреля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 10 апреля:

20:30 мск — «Монако» — «Барселона»;

21:00 мск — «Дубай» — «Анадолу Эфес»;

21:30 мск — «Партизан» — «Жальгирис»;

21:30 мск — «Виртус» — «Баскония»;

21:45 мск — АСВЕЛ — «Црвена Звезда».

Напомним, турнирную таблицу Евролиги в данный момент возглавляет греческий клуб «Олимпиакос», который к настоящему моменту одержал 25 побед и потерпел 12 поражений.