АСВЕЛ Лион — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — «Зенит»: где смотреть трансляцию, во сколько начало матча 1/2 финала Basket Cup

ЦСКА — «Зенит»: где смотреть трансляцию, во сколько начало матча 1/2 финала Basket Cup
В пятницу, 10 апреля, во внутрисезонном турнире Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup в 19:45 по московскому времени начнётся полуфинальный матч между одними из фаворитов розыгрыша — ЦСКА и «Зенитом». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи, которая начнётся вместе с игрой.

WINLINE Basket Cup . 1/2 финала
10 апреля 2026, пятница. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на официальном сайте турнира и в группе «ВКонтакте» Единой лиги.

Все матчи «Финала четырёх» проходят на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. В другом полуфинальном матче встретятся между собой казанский УНИКС и пермский клуб «Бетсити Парма». Их противостояние начнётся в 17:00 мск.

В субботу, 11-го числа, будет сыгран матч за третье место между командами, которые проиграют сегодня. А в воскресенье, 12 апреля, состоится финальная встреча турнира.

Календарь Basket Cup сезона-2025/2026
Турнирная таблица Basket Cup сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Финал четырёх» Basket Cup: расписание на 10 апреля
Комментарии
