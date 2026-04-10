«Всегда приятно и почётно». Леброн — об игре против Стефена Карри

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался насчёт того, что сегодня в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» ему не удалось конкурировать на площадке с лидером клуба соотечественником Стефеном Карри. Игра завершилась со счётом 119:113 в пользу «озёрников».

«Мы оба даже не осознавали этого до сегодняшнего дня [что больше не сыграем друг против друга в этом сезоне]. Мы не знаем, что нас ждёт в будущем, и, если у нас будет возможность сыграть друг против друга… это всегда приятно и почётно — просто находиться рядом с ним на площадке», — сказал Джеймс после игры журналистам.