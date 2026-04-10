АСВЕЛ Лион — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Всегда приятно и почётно». Леброн — об игре против Стефена Карри

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался насчёт того, что сегодня в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» ему не удалось конкурировать на площадке с лидером клуба соотечественником Стефеном Карри. Игра завершилась со счётом 119:113 в пользу «озёрников».

10 апреля 2026, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
103 : 119
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 17, Уильямс - 17, Бэсси - 12, Леонс - 12, Спенсер - 12, Карри - 11, Пэйтон II - 10, Крайер - 8, Мелтон - 2, Грин - 2, Ричард, Сантос
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Эйтон - 21, Ларэвиа - 16, Кеннард - 14, Смит - 12, Хатимура - 12, Джеймс - 10, Тимме - 4, Вандербилт - 2, Бафкин - 2, Тьеро, Кнехт, Клебер, Манон

«Мы оба даже не осознавали этого до сегодняшнего дня [что больше не сыграем друг против друга в этом сезоне]. Мы не знаем, что нас ждёт в будущем, и, если у нас будет возможность сыграть друг против друга… это всегда приятно и почётно — просто находиться рядом с ним на площадке», — сказал Джеймс после игры журналистам.

Леброн Джеймс теперь один. У «Лейкерс» — реальная беда
