В ночь на 10 апреля в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты игр 10 апреля:

«Торонто Рэпторс» — «Майами Хит» — 128:114;

«Вашингтон Уизардс» — «Чикаго Буллз» — 108:119;

«Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс» — 112:106;

«Бруклин Нетс» — «Индиана Пэйсерс» — 94:123;

«Хьюстон Рокетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 113:102;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 103:119.

Регулярный чемпионат завершится на следующей неделе в ночь на 13 апреля, а затем начнётся стадия плей-ин.