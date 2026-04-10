«Проиграли всего 4 игры в сезоне». Тренер «Зенита» Радоньич — о матче с ЦСКА в Basket Cup

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич высказался в преддверии матча 1/2 финала WINLINE Basket Cup с ЦСКА, который состоится сегодня в 19:45 мск.

«Впереди у нас «Финал четырёх», последние игры этого сезона в Basket Cup. Конечно, наше внимание сосредоточено на матче с ЦСКА. На данный момент они проиграли всего четыре игры в этом сезоне, сейчас они находятся в действительно хорошей форме. Нам нужно быть готовыми провести наш лучший матч, чтобы быть конкурентоспособными. Конечно, нам обязательно нужна поддержка наших болельщиков – это будет очень важно в игре с такой большой командой, как ЦСКА», — приводит слова Радоньича пресс-служба турнира.