«Это неуважение». Эргин Атаман пожаловался на условия работы на домашней арене «Валенсии»

Главный тренер греческого клуба «Панатинаикос» Эргин Атаман выразил недовольство тем, в каких условиях приходится работать на домашней арене клуба «Валенсия», отметив, что несколько других тренеров уже безрезультатно указывали на эту проблему.

«Я бы хотел пригласить нового генерального директора Евролиги, чтобы он проверил это [условия работы на стадионе «Валенсии»]. Этот клуб предоставляет тренерскому штабу [команде гостей] складское помещение в качестве раздевалки, что является неуважением ко всем тренерам Евролиги. Я знаю, что некоторые из моих друзей уже жаловались на это, но ничего не изменилось», — сказал Атаман на пресс-конференции после матча с «Валенсией».