Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Перасович назвал ключевой фактор в предстоящем матче УНИКС — «Парма»

Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мыслями насчёт предстоящего матча своих подопечных с пермской командой «Бетсити Парма» в рамках полуфинала WINLINE Basket Cup. Встреча состоится сегодня, 10 апреля, и начнётся в 17:00 мск.

WINLINE Basket Cup . 1/2 финала
10 апреля 2026, пятница. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Бетсити Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В последних четырёх-пяти матчах наш состав постоянно менялся: одни игроки возвращались после травм, другие выбывали. В такой ситуации сложно сохранять стабильность и поддерживать форму. Сейчас мы далеки от оптимального состояния, но в подобного рода турнирах главное – не текущая форма, а настрой. Надеюсь, у нас будет предельная мотивация для победы», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

