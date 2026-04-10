Перасович назвал ключевой фактор в предстоящем матче УНИКС — «Парма»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мыслями насчёт предстоящего матча своих подопечных с пермской командой «Бетсити Парма» в рамках полуфинала WINLINE Basket Cup. Встреча состоится сегодня, 10 апреля, и начнётся в 17:00 мск.

«В последних четырёх-пяти матчах наш состав постоянно менялся: одни игроки возвращались после травм, другие выбывали. В такой ситуации сложно сохранять стабильность и поддерживать форму. Сейчас мы далеки от оптимального состояния, но в подобного рода турнирах главное – не текущая форма, а настрой. Надеюсь, у нас будет предельная мотивация для победы», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.