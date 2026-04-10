Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Одержимость игрой». Керр — о долгих карьерах Стефена Карри и Леброна Джеймса

«Одержимость игрой». Керр — о долгих карьерах Стефена Карри и Леброна Джеймса
Главный тренер команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после матча с «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:119) объяснил, почему четырёхкратные чемпионы лиги Стефен Карри и Леброн Джеймс продолжают выступать на высоком уровне спустя столько лет.

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
103 : 119
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 17, Уильямс - 17, Бэсси - 12, Леонс - 12, Спенсер - 12, Карри - 11, Пэйтон II - 10, Крайер - 8, Мелтон - 2, Грин - 2, Ричард, Сантос
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Эйтон - 21, Ларэвиа - 16, Кеннард - 14, Смит - 12, Хатимура - 12, Джеймс - 10, Тимме - 4, Вандербилт - 2, Бафкин - 2, Тьеро, Кнехт, Клебер, Манон

«Это касается игры, любви к соревнованию, процессу, работе. Я думаю, всех великих игроков объединяет одержимость самой игрой. Это любовь к игре, это одержимость становиться лучше, соревноваться. По всем парням, с которыми я либо играл, либо тренировал, видно, что это значит для них всё.

Поэтому когда вы сочетаете это с невероятным талантом, которым обладают оба этих игрока… У Стефа лучшая координация глаз и рук, я думаю, из всех на Земле, а Леброн, вероятно, величайший спортсмен, понимаете, образец физической готовности среди всех, кого я когда-либо видел. Так что, когда вы получаете эти качества, объединённые вместе, и дают этот результат их долговечия. Есть причина, почему они оба всё ещё продолжают. Они любят это и одержимы этим», — сказал Керр на пресс-конференции после матча.

Видео
