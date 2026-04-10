«Одержимость игрой». Керр — о долгих карьерах Стефена Карри и Леброна Джеймса

Главный тренер команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после матча с «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:119) объяснил, почему четырёхкратные чемпионы лиги Стефен Карри и Леброн Джеймс продолжают выступать на высоком уровне спустя столько лет.

«Это касается игры, любви к соревнованию, процессу, работе. Я думаю, всех великих игроков объединяет одержимость самой игрой. Это любовь к игре, это одержимость становиться лучше, соревноваться. По всем парням, с которыми я либо играл, либо тренировал, видно, что это значит для них всё.

Поэтому когда вы сочетаете это с невероятным талантом, которым обладают оба этих игрока… У Стефа лучшая координация глаз и рук, я думаю, из всех на Земле, а Леброн, вероятно, величайший спортсмен, понимаете, образец физической готовности среди всех, кого я когда-либо видел. Так что, когда вы получаете эти качества, объединённые вместе, и дают этот результат их долговечия. Есть причина, почему они оба всё ещё продолжают. Они любят это и одержимы этим», — сказал Керр на пресс-конференции после матча.