Главная Баскетбол Новости

Пашутин раскрыл план «Пармы» на матч 1/2 финала Basket Cup с УНИКСом

Главный тренер клуба «Бетсити Парма» Евгений Пашутин высказался насчёт предстоящего матча с казанским УНИКСом в рамках полуфинала WINLINE Basket Cup. Встреча состоится сегодня, 10 апреля, и начнётся в 17:00 мск.

WINLINE Basket Cup . 1/2 финала
10 апреля 2026, пятница. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Бетсити Парма
Пермь
«Стартовал «Финал четырёх» WINLINE Basket Cup, впереди самые важные игры сезона и матч с УНИКСом в полуфинале не исключение. УНИКС – атлетичная команда, один из лидеров чемпионата, с которым каждая игра в этом сезоне была жёсткой и неуступчивой. В полуфинальном матче «Финала четырёх» нам нужно быть готовыми к контактной борьбе с первых секунд, показать максимальную энергию, контролировать подбор, быть внимательными со снайперами соперника и сосредоточенными все 40 минут. В нападении двигать мяч, играть смело и командно. Приложим максимум усилий и будем играть на победу», — приводит слова Пашутина пресс-служба турнира.

