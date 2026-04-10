Пистиолис рассказал, что потребуется ЦСКА для победы над «Зенитом» в 1/2 финала Basket Cup

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии матча 1/2 финала WINLINE Basket Cup с «Зенитом», который состоится сегодня в 19:45 по московскому времени.

«Мы знаем и понимаем уровень нашего соперника. Это будет захватывающая игра. Нам потребуется вся наша концентрация, энергия и мотивация, чтобы добиться нужного результата», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба турнира.

Все матчи «Финала четырёх» пройдут в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена». Заключительная стадия Basket Cup начнётся сегодня, 10 апреля, и закончится в воскресенье, 12-го числа, финальной игрой. В субботу запланирован матч за третье место.