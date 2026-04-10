Хавьер Паскуаль не исключил досрочного ухода с поста главного тренера «Барселоны»

Главный тренер испанского клуба «Барселона» Хавьер Паскуаль намекнул, что рассматривает досрочный уход с должности в команде.

«Я полностью поддерживаю свои слова. Всё очень просто: когда сезон закончится, мы должны чётко оценить наше положение. Чтобы быть в «Барселоне», сначала нужно этого заслужить. А потом посмотрим, в какой ситуации мы окажемся в конце.

Я всегда говорил: «Когда сезон закончится, посмотрим, что будет лучше [для команды]». Это профессиональная жизнь, но здесь всё по-другому. Это «Барселона» — кто бы ни был здесь, он здесь, чтобы побеждать. Мой контракт рассчитан ещё на два года, так что гарантия есть, но нам всем нужно вместе подумать о том, куда мы движемся. В «Барселоне» другого пути нет – речь идёт о победах, а не просто о конкуренции в Европе. Если однажды я почувствую, что не могу помочь команде побеждать, я уйду, и тем более если речь будет идти о «Барселоне», — приводит слова Паскуаля портал Basket News.

«Барселона» в данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Евролиги с результатом 20 побед и 16 поражений.