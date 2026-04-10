Джей Ар Смит рассказал, как Леброн отказался от гольфа после травм Дончича и Ривза

Бывший атакующий защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный чемпион лиги (2016 и 2020) Джей Ар Смит рассказал, как 41-летний форвард и четырёхкратный чемпион Леброн Джеймс из команды «Лос-Анджелес Лейкерс» отказался от игры в гольф после травм двух звёзд команды - Луки Дончича и Остина Ривза.

«Мы должны были сыграть в гольф. Но Леброн сказал: «Чувак, я не могу сейчас играть в гольф. У меня в данный момент слишком много забот. Если бы это было пять лет назад, я бы точно сыграл», — приводит слова Смита издание Yahoo Sports.

Лука и Остин получили повреждения в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (96:139).