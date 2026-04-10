Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Джей Ар Смит рассказал, как Леброн отказался от гольфа после травм Дончича и Ривза

Бывший атакующий защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный чемпион лиги (2016 и 2020) Джей Ар Смит рассказал, как 41-летний форвард и четырёхкратный чемпион Леброн Джеймс из команды «Лос-Анджелес Лейкерс» отказался от игры в гольф после травм двух звёзд команды - Луки Дончича и Остина Ривза.

«Мы должны были сыграть в гольф. Но Леброн сказал: «Чувак, я не могу сейчас играть в гольф. У меня в данный момент слишком много забот. Если бы это было пять лет назад, я бы точно сыграл», — приводит слова Смита издание Yahoo Sports.

Лука и Остин получили повреждения в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (96:139).

НБА — регулярный чемпионат
03 апреля 2026, пятница. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
139 : 96
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Джо - 20, Дорт - 14, Уильямс - 10, Митчелл - 10, Маккейн - 8, Уоллес - 8, Уильямс - 7, Холмгрен - 7, Уиггинс - 7, Уильямс - 7, Хартенштайн - 7, Карлсон - 4, Топич - 2, Барнхайзер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 15, Джеймс - 13, Хэйс - 12, Дончич - 12, Джеймс - 10, Вандербилт - 9, Эйтон - 8, Кеннард - 7, Ларэвиа - 6, Хатимура - 4, Клебер, Смарт
