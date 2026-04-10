Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Нечего терять — всё надо ставить на победу». Воронцевич — о матче с ЦСКА

Комментарии

Тяжёлый форвард команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Андрей Воронцевич поделился настроем на матч 1/2 финала WINLINE Basket Cup с московским ЦСКА, который состоится сегодня в 19:45 мск.

WINLINE Basket Cup . 1/2 финала
10 апреля 2026, пятница. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Настрой боевой. Конечно, хотим реабилитироваться перед нашими болельщиками за предыдущее поражение. Настрой позитивный. Понимаем, что играем дома. Надеюсь, что груз ответственности не будет на нас давить. Наоборот, трибуны всегда помогают, и с нашими болельщиками… Я надеюсь, будет солд-аут. Наши болельщики поддерживают нас всегда. Надеюсь показать хороший баскетбол и порадовать своего зрителя.

Тем не менее понимаем, что это финал. Здесь, как говорится, нечего терять — всё надо поставить на победу. Я имею в виду в энергетическом, моральном, физическом плане и стараться играть сконцентрированно, играть в командный баскетбол.

Против такого соперника, как ЦСКА, нужно быть единым целым. Нужно уметь терпеть, нужно уметь держать удар и нужно быть сконцентрированными все 40 минут основного игрового времени», — приводит слова Воронцевича пресс-служба клуба.

