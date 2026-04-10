Форвард «Дубая»: у нас есть коллективный талант, как у немногих команд в Евролиге

Боснийский лёгкий форвард «Дубая» Джанан Муса рассказал об адаптации команды к Евролиге.

«Особенность новой команды, новой группы парней – в том, что, независимо от того, насколько хороши игроки, вам нужно построить эту «химию», что непросто. За это я хочу сказать большое спасибо прежде всего нашему тренеру Юрице [Големацу], а затем – нашему капитану Клемену Препеличу.

Именно он скреплял наших парней, и мы стали семьёй, честно говоря. И в такие моменты это видно. Нас, по сути, отправили в нокаут в начале сезона. И у нас есть парни, от которых, честно говоря, не ожидаешь, что они выйдут и перевернут игру. Так что я думаю, у нас есть этот особый коллективный талант, как у немногих команд в Евролиге. И если у нас продолжится такая «химия», никому не будет легко в матчах с нами», — приводит слова Мусы издание Basket News.