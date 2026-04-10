Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«То, что он вытворяет, — это что-то нереальное». Энтони Дэвис восхитился Вембаньямой

«То, что он вытворяет, — это что-то нереальное». Энтони Дэвис восхитился Вембаньямой
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Энтони Дэвис, выступающий на позиции форварда за клуб «Вашингтон Уизардс», с восхищением высказался в адрес 22-летнего центрового техасского коллектива «Вашингтон Уизардс» француза Виктора Вембаньямы.

«То, что вытворяет Вембаньяма, — это что-то нереальное… Самым высоким парнем, который делал что-то подобное, был Кей Ди… Когда я играю против Виктора, то про себя думаю: «Надо лечь спать в 21:00, потому что это будет битва». Вембаньяма точно один из моих любимых игроков», — приводит слова Дэвиса аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.

