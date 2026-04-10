Тренер «Енисея» рассказал, в чём проблема молодых баскетболистов в России

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич высказался о перспективах молодых российских баскетболистов.

– На ваш взгляд, есть ли сейчас в нашей стране достаточное количество молодых игроков, которые сегодня-завтра уже готовы пополнить клубы Единой лиги и выступать на хорошем, европейском уровне?

– Молодые, интересные игроки в России есть. Проблема в том, что многие из них достаточно рано уезжают играть за границу. В Испанию, в Америку или куда-то ещё. Чтобы этого не происходило, нужны хорошие условия здесь. Условия и тренеры. Это важно для того, чтобы молодые игроки получали свой опыт здесь, — приводит слова Арсича пресс-служба турнира.