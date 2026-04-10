Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Назван главный кандидат на пост тренера «Баварии»

Главный тренер «Брозе Бамберг» Антон Гавел является одним из главных кандидатов на пост тренера «Баварии» со следующего сезона, сообщает издание ONE.

Мюнхенский клуб находится в поиске нового главного тренера после решения Светислава Пешича завершить карьеру по окончании текущего сезона. Гавел ранее выступал за «Баварию» в качестве игрока и завершил карьеру именно в Мюнхене. Теперь специалист может вернуться в клуб уже в роли главного тренера. В текущем сезоне «Бавария» находится вне зоны плей-офф на 13-м месте.

Словацко-немецкий специалист начал тренерскую карьеру в 2019 году в системе «Ратиофарм Ульм», в 2022-м возглавил основную команду. Уже в сезоне-2022/2023 он привёл клуб к чемпионству. В 2024 году Гавел возглавил «Брозе Бамберг», с которым в текущем сезоне стал обладателем Кубка Германии. По ходу турнира его команда обыграла «Баварию» в полуфинале (103:97), а в финале победила «Альбу» (74:72).

