Бразильский разыгрывающий Яго дос Сантос покинул «Црвену Звезду» по обоюдному согласию сторон.

Как сообщила пресс-служба сербского клуба, контракт с игроком был расторгнут досрочно. Соглашение изначально действовало до конца сезона-2026/2027. После расторжения у «Црвены Звезды» нет финансовых обязательств перед баскетболистом, а сам игрок стал свободным агентом.

Яго выступал за белградский клуб с лета 2023 года, перейдя из «Ратиофарм Ульм». За это время он помог команде добиться значительных успехов. В 2024 году дос Сантос стал чемпионом ABA-лиги и был признан MVP финальной серии плей-офф. Также в составе «Црвены Звезды» он выиграл чемпионат Сербии (2024) и два Кубка Радивоя Корача (2024, 2025). Сейчас команда расположилась на восьмом месте в турнирной таблице Евролиги.