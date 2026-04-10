Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС — «Бетсити Парма», результат матча 10 апреля 2026, счет 104:83, Winline Basket Cup — 2025/2026

УНИКС разгромил «Парму» и стал первым финалистом Basket Cup
Комментарии

Сегодня, 10 апреля, в Санкт-Петербурге на площадке «Арена» прошёл первый матч полуфинала внутрисезонного турнира Basket Cup, в котором встретились УНИКС и «Бетсити Парма». Победу в игре одержал казанский клуб со счётом 104:83 (36:21, 26:19, 18:15, 24:28). УНИКС вышел в финал турнира, где сыграет с победителем матча ЦСКА — «Зенит».

WINLINE Basket Cup . 1/2 финала
10 апреля 2026, пятница. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
104 : 83
Бетсити Парма
Пермь
УНИКС: Лопатин - 24, Рейнольдс - 20, Бингэм - 15, Швед - 10, Беленицкий - 9, Манфорд - 9, Д. Кулагин - 8, Пьерр - 4, Захаров - 3, Белоусов - 2, Абдулбасиров, Стуленков
Бетсити Парма: Адамс - 28, Захаров - 23, Картер - 13, Сандерс - 8, Егоров - 5, Минченко - 4, Стафеев - 2, Свинин, Адамс, Ильницкий, Шашков

Среди игроков «Бетсити Парма» лучшим стал разыгрывающий Адамс Брендан. В его активе 28 очков, два подбора, девять передач с коэффициентом полезности «+34».

В составе победителей лучшим оказался форвард Андрей Лопатин. На его счету 24 очков, четыре подбора, два перехвата с коэффициентом полезности «+26». Также отличился лёгкий форвард Михаил Беленицкий, набравший девять очков и совершивший 12 подборов.

Календарь Basket Cup сезона-2025/2026
Турнирная таблица Basket Cup сезона-2025/2026
Материалы по теме
Basket Cup — 2026: всё, что нужно знать о «Финале четырёх» и стоит ли смотреть
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android