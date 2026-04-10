Риверс объяснил проблемы «Милуоки» слухами вокруг Адетокунбо

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс заявил, что постоянные разговоры о будущем лидера команды Янниса Адетокунбо негативно повлияли на атмосферу внутри «Бакс» и стали одной из причин сложного сезона.

«Всё началось рано. Эти постоянные разговоры — останется Яннис или уйдёт. Потом — травмы. Держать раздевалку вместе было очень тяжело. Когда не удаётся заставить всех поверить в общее дело, становится сложно. И если честно, я их в чём-то понимаю. Я недооценил один момент: насколько сильно влияют эти слухи о том, останется ли твой лучший игрок или нет. Это ударило по нашей раздевалке», — приводит слова Риверса аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

«Милуоки» проводит нестабильный сезон и занимает 11-е место в Восточной конференции с балансом 31 победа и 49 поражений.