Кулагин — о выходе в финал Basket Cup: хотим вписать имена в историю

Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин прокомментировал победу над «Бетсити Пармой» (104:82) в полуфинале турнира WINLINE Basket Cup.

«Парма» — один из самых неуступчивых соперников в этом сезоне: как в Единой лиге ВТБ, так и в Basket Cup. Пермяки обыгрывали практически все команды, поэтому мы настраивались максимально серьёзно. Также держали в уме, что УНИКС дважды проиграл в Перми в чемпионате.

Знаете, как я часто говорю — это первый «Финал четырёх» Basket Cup, поэтому все мы хотим вписать свои имена в историю. Сегодня приложили максимум усилий для того, чтобы одержать победу. Полагаю, что в первой четверти создали задел для последующих трёх. Мы провели сегодняшнюю игру не без ошибок, однако командная химия, взаимодействие и поддержка друг друга стали залогом победы», — приводит слова Кулагина пресс-служба УНИКСа.