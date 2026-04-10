АСВЕЛ Лион — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Кулагин — о выходе в финал Basket Cup: хотим вписать имена в историю

Комментарии

Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин прокомментировал победу над «Бетсити Пармой» (104:82) в полуфинале турнира WINLINE Basket Cup.

WINLINE Basket Cup . 1/2 финала
10 апреля 2026, пятница. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
104 : 83
Бетсити Парма
Пермь
УНИКС: Лопатин - 24, Рейнольдс - 20, Бингэм - 15, Швед - 10, Беленицкий - 9, Манфорд - 9, Д. Кулагин - 8, Пьерр - 4, Захаров - 3, Белоусов - 2, Абдулбасиров, Стуленков
Бетсити Парма: Адамс - 28, Захаров - 23, Картер - 13, Сандерс - 8, Егоров - 5, Минченко - 4, Стафеев - 2, Свинин, Адамс, Ильницкий, Шашков

«Парма» — один из самых неуступчивых соперников в этом сезоне: как в Единой лиге ВТБ, так и в Basket Cup. Пермяки обыгрывали практически все команды, поэтому мы настраивались максимально серьёзно. Также держали в уме, что УНИКС дважды проиграл в Перми в чемпионате.

Знаете, как я часто говорю — это первый «Финал четырёх» Basket Cup, поэтому все мы хотим вписать свои имена в историю. Сегодня приложили максимум усилий для того, чтобы одержать победу. Полагаю, что в первой четверти создали задел для последующих трёх. Мы провели сегодняшнюю игру не без ошибок, однако командная химия, взаимодействие и поддержка друг друга стали залогом победы», — приводит слова Кулагина пресс-служба УНИКСа.

