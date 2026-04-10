ЦСКА с разницей в 14 очков одержал победу над «Зенитом» в полуфинале Basket Cup

Сегодня, 10 апреля, в Санкт-Петербурге на КСК «Арене» во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup состоялся полуфинальный матч между московским ЦСКА и местным «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 88:74 (24:20, 21:28, 21:14, 22:12) в пользу армейцев.

Наиболее результативным игроком в составе московского коллектива стал 31-летний американский разыгрывающий Мело Тримбл. Ему удалось набрать 25 очков, сделать семь подборов, отдать три передачи и совершить три перехвата.

Самым результативным игроком в составе команды из Санкт-Петербурга стал 25-летний российский центровой Андрей Мартюк. В ходе встречи он набрал 15 очков, сделал три подбора, а также совершил один перехват.