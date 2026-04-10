АСВЕЛ Лион — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — «Зенит», результат матча 10 апреля 2026, счет 88:74, Единая лига ВТБ, Basket cup — 2025/2026

ЦСКА с разницей в 14 очков одержал победу над «Зенитом» в полуфинале Basket Cup
Сегодня, 10 апреля, в Санкт-Петербурге на КСК «Арене» во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup состоялся полуфинальный матч между московским ЦСКА и местным «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 88:74 (24:20, 21:28, 21:14, 22:12) в пользу армейцев.

WINLINE Basket Cup . 1/2 финала
10 апреля 2026, пятница. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
88 : 74
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 25, Кливленд - 16, Уэйр - 11, Ухов - 9, Митрович - 8, Руженцев - 7, Жан-Шарль - 5, Антонов - 3, Астапкович - 2, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов
Зенит: Мартюк - 15, Джузэнг - 14, Мун - 13, Шаманич - 13, Фрейзер - 9, Емченко - 5, Воронцевич - 3, Бако - 2, Роберсон, Щербенев, Карасёв, Узинский

Наиболее результативным игроком в составе московского коллектива стал 31-летний американский разыгрывающий Мело Тримбл. Ему удалось набрать 25 очков, сделать семь подборов, отдать три передачи и совершить три перехвата.

Самым результативным игроком в составе команды из Санкт-Петербурга стал 25-летний российский центровой Андрей Мартюк. В ходе встречи он набрал 15 очков, сделал три подбора, а также совершил один перехват.

