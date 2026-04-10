«Лейкерс» исключили Коби Бафкина из состава — источник

«Лос-Анджелес Лейкерс» вывели защитника Коби Бафкина из состава, сообщает журналист Шэмс Чарания со ссылкой на ESPN. Это решение освобождает место в ростере, и клуб сможет посмотреть нового игрока уже в ближайшие выходные.

В текущем сезоне Бафкин провёл 16 матчей, один из которых начал в стартовом составе. В среднем он набирал 3 очка, делал 0,8 подбора, 0,6 передачи и 0,1 перехвата за игру. Также на его счету 0,2 блок-шота при коэффициенте полезности 1,5.

«Лейкерс» занимают четвёртое место в Западной конференции с балансом 51 победа и 29 поражений. При этом команда завершает регулярный чемпионат без Луки Дончича и Остина Ривза, которые выбыли из-за травм.