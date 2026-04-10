УНИКС и ЦСКА сыграют в финале Basket Cup
Поделиться
Сегодня, 10 апреля, в Санкт-Петербурге состоялись полуфинальные матчи WINLINE Basket Cup. В них победу одержали УНИКС и ЦСКА. Финал соревнования состоится 12 апреля. Начало намечено на 14:00 мск.
WINLINE Basket Cup . Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первом противостоянии дня встретились казанский УНИКС и «Бетсити Парма» из Перми. Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 104:82.
WINLINE Basket Cup . 1/2 финала
10 апреля 2026, пятница. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
104 : 83
Бетсити Парма
Пермь
УНИКС: Лопатин - 24, Рейнольдс - 20, Бингэм - 15, Швед - 10, Беленицкий - 9, Манфорд - 9, Д. Кулагин - 8, Пьерр - 4, Захаров - 3, Белоусов - 2, Абдулбасиров, Стуленков
Бетсити Парма: Адамс - 28, Захаров - 23, Картер - 13, Сандерс - 8, Егоров - 5, Минченко - 4, Стафеев - 2, Свинин, Адамс, Ильницкий, Шашков
Во втором полуфинальном матче встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Эта игра завершилась победой армейцев — 88:74.
WINLINE Basket Cup . 1/2 финала
10 апреля 2026, пятница. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
88 : 74
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 25, Кливленд - 16, Уэйр - 11, Ухов - 9, Митрович - 8, Руженцев - 7, Жан-Шарль - 5, Антонов - 3, Астапкович - 2, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов
Зенит: Мартюк - 15, Джузэнг - 14, Мун - 13, Шаманич - 13, Фрейзер - 9, Емченко - 5, Воронцевич - 3, Бако - 2, Роберсон, Щербенев, Карасёв, Узинский
В регулярном сезоне-2025/2026 ЦСКА и УНИКС встречались четыре раза и одержали по две победы. При этом последнее поражение московской команды в этом сезоне было именно от УНИКСа, после ЦСКА выдал серию из семи побед. УНИКС, в свою очередь, дважды проиграл последние восемь матчей.
