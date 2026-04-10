УНИКС и ЦСКА сыграют в финале Basket Cup

Сегодня, 10 апреля, в Санкт-Петербурге состоялись полуфинальные матчи WINLINE Basket Cup. В них победу одержали УНИКС и ЦСКА. Финал соревнования состоится 12 апреля. Начало намечено на 14:00 мск.

В первом противостоянии дня встретились казанский УНИКС и «Бетсити Парма» из Перми. Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 104:82.

Во втором полуфинальном матче встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Эта игра завершилась победой армейцев — 88:74.

В регулярном сезоне-2025/2026 ЦСКА и УНИКС встречались четыре раза и одержали по две победы. При этом последнее поражение московской команды в этом сезоне было именно от УНИКСа, после ЦСКА выдал серию из семи побед. УНИКС, в свою очередь, дважды проиграл последние восемь матчей.