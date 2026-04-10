АСВЕЛ Лион — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Монако — Барселона, результат матча 10 апреля 2026, счет 93:86, Евролига-2025/2026

«Монако» переиграл «Барселону» в матче Евролиги, нанеся третье поражение кряду
Комментарии

Сегодня, 10 апреля, состоялся матч 37-го тура регулярного чемпионата Евролиги между командой «Монако» и испанским клубом «Барселона». Встреча завершилась со счётом 93:86 (18:26, 28:18, 26:23, 21:19) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 37-й тур
10 апреля 2026, пятница. 20:30 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
93 : 86
Барселона
Барселона, Испания
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Тайс, Диалло, Хэйс, Бегарен, Стразель, Джеймс
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Клайберн, Шенгелия, Парра

Лучшим игроком «Барселоны» стал американо-сербский защитник Кевин Пантер. Он принёс команде 27 очков, один подбор, четыре передачи, один перехват и одну потерю при коэффициенте эффективности «+29».

У победителей самым эффективным оказался французский разыгрывающий Эли Окобо. На его счету 16 очков, три подбора, восемь передач и две потери при коэффициенте эффективности «+21».

