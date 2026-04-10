АСВЕЛ Лион — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Партизан — Жальгирис, результат матча 10 апреля 2026, счет 74:83, Евролига-2025/2026

«Жальгирис» обыграл «Партизан» в гостевом матче Евролиги
Завершился матч 37-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого белградский «Партизан» принимал литовский «Жальгирис». Победу со счётом 83:74 (22:26, 19:22, 16:15, 17:20) одержали гости площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 37-й тур
10 апреля 2026, пятница. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
74 : 83
Жальгирис
Каунас, Литва
Партизан: Джонс, Милтон, Осетковски, Бошнякович, Покушевски, Браун, Раданов, Бонга, Лакич, Фернанду, Калатес
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Гедрайтис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Самым результативным игроком в составе «Жальгириса» стал французский разыгрывающий Сильвен Франсиско. Ему удалось набрать 18 очков, сделать один подбор и отдать шесть передач при коэффициенте эффективности «+26». Отличился в литовской команде американский центровой Мозес Райт, совершивший 11 подборов и принёсший команде восемь очков.

В составе сербского коллектива отличились центровой Бруно Фернанду и форвард Исаак Бонга. Анголец принёс команде 12 очков, сделал девять подборов при коэффициенте эффективности «+17». Такой же коэффициент у немца. На его счету 13 очков, три подбора, одна передача, один перехват и две потери.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Форвард «Дубая» прокомментировал скандальный баннер фанатов «Жальгириса»
Комментарии
