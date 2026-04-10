«Жальгирис» обыграл «Партизан» в гостевом матче Евролиги

Завершился матч 37-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого белградский «Партизан» принимал литовский «Жальгирис». Победу со счётом 83:74 (22:26, 19:22, 16:15, 17:20) одержали гости площадки.

Самым результативным игроком в составе «Жальгириса» стал французский разыгрывающий Сильвен Франсиско. Ему удалось набрать 18 очков, сделать один подбор и отдать шесть передач при коэффициенте эффективности «+26». Отличился в литовской команде американский центровой Мозес Райт, совершивший 11 подборов и принёсший команде восемь очков.

В составе сербского коллектива отличились центровой Бруно Фернанду и форвард Исаак Бонга. Анголец принёс команде 12 очков, сделал девять подборов при коэффициенте эффективности «+17». Такой же коэффициент у немца. На его счету 13 очков, три подбора, одна передача, один перехват и две потери.