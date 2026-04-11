Евролига: результаты матчей на 10 апреля

В пятницу, 10 апреля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Евролига. Результаты встреч на 10 апреля:

«Монако» — «Барселона» — 93:86;

«Дубай» — «Анадолу Эфес» — 69:85;

«Партизан» — «Жальгирис» — 74:83;

«Виртус» — «Баскония» — 72:82;

АСВЕЛ — «Црвена Звезда» — 93:106.

Турнирную таблицу Евролиги возглавляет греческий «Олимпиакос», который на данный момент одержал 25 побед и потерпел 12 поражений. На втором месте располагается «Валенсия» с балансом 24 победы и 13 поражений.