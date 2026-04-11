Хедо Туркоглу включён в Зал славы ФИБА

Президент Федерации баскетбола Турции и бывший форвард сборной Турции Хедо Туркоглу войдёт в Зал славы ФИБА в 2026 году, сообщает пресс-служба федерации.

Церемония пройдёт 21 апреля в Берлине. Вместе с Туркоглу в Зал славы войдут Сью Бёрд, Селин Дюмерк, Кларисс Мачангуана, Людвик Мента-Миколаевич, Дирк Новицки, Ван Чжичжи и Исмения Пошар (посмертно). Туркоглу стал первым турецким баскетболистом, включённым в Зал славы ФИБА.

Туркоглу выступал за сборную Турции почти два 10-летия и сделал успешную карьеру в НБА. В 2008 году он был признан самым прогрессирующим игроком лиги, а в 2009-м помог «Орландо» выйти в финал НБА. Со сборной Турции он взял серебряные медали чемпионата Европы 2001 года и чемпионата мира 2010 года.

