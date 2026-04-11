23 очка Брауна помогли «Бостону» разгромить «Нью-Орлеан» в НБА

В ночь с 10 на 11 апреля завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)между командами «Бостон Селтикс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Победу в этой встрече одержала команда хозяев со счётом 144:118.

Самым результативным игроком у победителей стал американский форвард Сэм Хаузер, набравший 24 очка и сделавший шесть подборов и четыре передачи. Также на счету звёздного защитника Джейлена Брауна 23 очка, три подбора и одна передача.

В составе гостей самым результативным игроком стал американский защитник Джеремая Фирс, набравший 36 очков и сделавший три подбора и шесть передач. Также на счету американского центрового Дерика Куина дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов.