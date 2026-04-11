Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — Енисей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Баскетбол Новости

Бостон Селтикс — Нью-Орлеан Пеликанс, результат матча 11 апреля 2026, счёт 144:118, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

23 очка Брауна помогли «Бостону» разгромить «Нью-Орлеан» в НБА
Комментарии

В ночь с 10 на 11 апреля завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)между командами «Бостон Селтикс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Победу в этой встрече одержала команда хозяев со счётом 144:118.

НБА — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
144 : 118
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Бостон Селтикс: Хозер - 24, Браун - 23, Притчард - 21, Вучевич - 14, Гарза - 14, Гонсалес - 10, Уайт - 9, Шейерман - 9, Харпер Мл. - 7, Кета - 7, Уолш - 6, Тонже, Шульга, Уильямс
Нью-Орлеан Пеликанс: Фирс - 36, Куин - 25, Хоукинс - 20, Одуро - 12, Пул - 11, Александер - 10, Дикинсон - 2, Пиви - 2, Джордан, Луни

Самым результативным игроком у победителей стал американский форвард Сэм Хаузер, набравший 24 очка и сделавший шесть подборов и четыре передачи. Также на счету звёздного защитника Джейлена Брауна 23 очка, три подбора и одна передача.

В составе гостей самым результативным игроком стал американский защитник Джеремая Фирс, набравший 36 очков и сделавший три подбора и шесть передач. Также на счету американского центрового Дерика Куина дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов.

Материалы по теме
Топовые претенденты на MVP и возвращение дуэта из «Бостона». Лучшие выступления в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android