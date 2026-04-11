Баскетбол Новости

Милуоки Бакс — Бруклин Нетс, результат матча 11 апреля 2026, счет 125:108, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» без Дёмина уступил «Милуоки» на выезде. У Принса и Симса — дабл-даблы
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и закончилась победой хозяев со счётом 125:108.

НБА — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
125 : 108
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Грин - 35, Райан - 28, Принс - 18, Тёрнер - 13, Дженг - 12, Симс - 11, Кузма - 8, Адетокунбо, Адетокунбо, Джексон
Бруклин Нетс: Этьенн - 23, Смит - 19, Сараф - 15, Траоре - 14, Лидделл - 13, Уилсон - 13, Скотт - 11, Агбаджи, Джонсон

В составе гостей наибольшую результативность продемонстрировал защитник Тайсон Этьенн: он принёс команде 23 очка, сделал четыре подбора и две передачи.

В ростере хозяев самым результативным стал защитник Эй Джей Грин — 35 очков, пять подборов и четыре передачи. Форвард Торин Принс оформил дабл-дабл: 18 очков, 10 подборов и пять передач. Также дабл-дабл был зафиксирован у центрового Джерика Симса: 11 очков, 10 подборов и 3 передачи.

Для «Милуоки» эта победа стала первой после двух поражений подряд. У «Бруклина» это второе поражение кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Милуоки» — всё? Как Адетокунбо довел «Бакс» до точки кипения и обмена
