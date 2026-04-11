«Бруклин» без Дёмина уступил «Милуоки» на выезде. У Принса и Симса — дабл-даблы

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и закончилась победой хозяев со счётом 125:108.

В составе гостей наибольшую результативность продемонстрировал защитник Тайсон Этьенн: он принёс команде 23 очка, сделал четыре подбора и две передачи.

В ростере хозяев самым результативным стал защитник Эй Джей Грин — 35 очков, пять подборов и четыре передачи. Форвард Торин Принс оформил дабл-дабл: 18 очков, 10 подборов и пять передач. Также дабл-дабл был зафиксирован у центрового Джерика Симса: 11 очков, 10 подборов и 3 передачи.

Для «Милуоки» эта победа стала первой после двух поражений подряд. У «Бруклина» это второе поражение кряду.