«Сан-Антонио» обыграл «Даллас». У Вембаньямы — 40 очков и дабл-дабл после возвращения

Утром 11 апреля, завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой хозяев площадки со счётом 139:120.

В составе хозяев лучшую результативность продемонстрировал центровой Виктор Вембаньяма, в его активе 40 очков, 13 подборов и пять передач.

Самым результативным в составе «Маверикс» стал форвард Купер Флэгг, на его счету 33 очка, шесть подборов и пять передач.

В следующей игре регулярного чемпионата «Сан-Антонио» примет дома «Денвер Наггетс» 13 апреля, а «Даллас» в этот же день сыграет на своём паркете с «Чикаго Буллз».