Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Сан-Антонио Спёрс — Даллас Маверикс, результат матча 11 апреля 2026, счет 139:120, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Сан-Антонио» обыграл «Даллас». У Вембаньямы — 40 очков и дабл-дабл после возвращения
Утром 11 апреля, завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой хозяев площадки со счётом 139:120.

НБА — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
139 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 40, Фокс - 18, Джонсон - 17, Барнс - 15, Шампани - 14, Харпер - 13, Брайант - 12, Васселл - 5, Маклафлин - 3, Корнет - 2, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III, Ингрэм
Даллас Маверикс: Флэгг - 33, Кристи - 16, Миддлтон - 14, Джонсон - 13, Нембард - 13, Пулакидас - 12, Сиссе - 7, Смит - 6, Пауэлл - 4, Багли III - 2

В составе хозяев лучшую результативность продемонстрировал центровой Виктор Вембаньяма, в его активе 40 очков, 13 подборов и пять передач.

Самым результативным в составе «Маверикс» стал форвард Купер Флэгг, на его счету 33 очка, шесть подборов и пять передач.

В следующей игре регулярного чемпионата «Сан-Антонио» примет дома «Денвер Наггетс» 13 апреля, а «Даллас» в этот же день сыграет на своём паркете с «Чикаго Буллз».

