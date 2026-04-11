Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Денвер Наггетс — Оклахома-Сити Тандер результат матча 11 апреля 2026, счёт 127:107, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Денвер» без Николы Йокича разгромил «Оклахому» в НБА
В ночь с 10 на 11 апреля мск завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 127:107.

НБА — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
127 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Валанчюнас - 23, Строутер - 22, Родди - 21, Хардуэй-младший - 13, Пикетт - 13, Браун - 10, Джонс - 9, Джонс - 7, Ннаджи - 5, Холмс - 2, Симпсон - 2
Оклахома-Сити Тандер: Карлсон - 23, Маккейн - 15, Уильямс - 15, Барнхайзер - 14, Топич - 14, Уиггинс - 13, Сэндфорт - 8, Дорт - 5

Самым результативным игроков в составе победителей стал литовский центровой Йонас Валанчюнас, на счету которого дабл-дабл из 23 очков, 17 подборов и четырёх передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский центровой Брэнден Карлсон, у которого так же дабл-дабл: 23 очка, 12 подборов и пять передач.

В заключительном матче регулярки «Денвер» отправится в гости к «Спёрс», а «Оклахома» примет «Финикс».

Град трёхочковых от «Шарлотт» и победный бросок Николы Йокича. Итоги дня в НБА
Град трёхочковых от «Шарлотт» и победный бросок Николы Йокича. Итоги дня в НБА
