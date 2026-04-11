«Денвер» без Николы Йокича разгромил «Оклахому» в НБА

В ночь с 10 на 11 апреля мск завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 127:107.

Самым результативным игроков в составе победителей стал литовский центровой Йонас Валанчюнас, на счету которого дабл-дабл из 23 очков, 17 подборов и четырёх передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский центровой Брэнден Карлсон, у которого так же дабл-дабл: 23 очка, 12 подборов и пять передач.

В заключительном матче регулярки «Денвер» отправится в гости к «Спёрс», а «Оклахома» примет «Финикс».