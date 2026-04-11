Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Сакраменто Кингз — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 11 апреля 2026, счет 124:118, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Сакраменто» обыграл «Голден Стэйт». У «Уорриорз» шестое поражение в семи последних матчах
В ночь с 10 на 11 апреля мск на паркете арены «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 124:118.

НБА — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
124 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Картер - 29, Рейно - 23, Клиффорд - 20, Плауден - 20, Монк - 11, Кардуэлл - 7, Хейз - 6, Ачиува - 5, Макдермотт - 3, Мюррэй, Хантер, Юбэнкс
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 30, Мелтон - 17, Порзингис - 11, Карри - 11, Пэйтон II - 10, Хорфорд - 10, Сантос - 7, Грин - 7, Леонс - 7, Бэсси - 6, Спенсер - 2, Ричард, Карри

Самым результативным игроком у хозяев стал защитник Девин Картер, в его активе 29 очков, девять подборов и четыре передачи.

В составе гостей наибольшую результативность продемонстрировал защитник Брэндин Подземски, на счету которого 30 очков, три подбора и один ассист.

В следующем матче «Сакраменто» сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс», в гостях 13 апреля, «Голден Стэйт» также на выезде сразится с «Лос-Анджелес Клипперс» в тот же день.

