«Сакраменто» обыграл «Голден Стэйт». У «Уорриорз» шестое поражение в семи последних матчах

В ночь с 10 на 11 апреля мск на паркете арены «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 124:118.

Самым результативным игроком у хозяев стал защитник Девин Картер, в его активе 29 очков, девять подборов и четыре передачи.

В составе гостей наибольшую результативность продемонстрировал защитник Брэндин Подземски, на счету которого 30 очков, три подбора и один ассист.

В следующем матче «Сакраменто» сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс», в гостях 13 апреля, «Голден Стэйт» также на выезде сразится с «Лос-Анджелес Клипперс» в тот же день.