28-очковый дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» разгромить «Финикс» в НБА

В ночь с 10 на 11 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». Победу в этой встрече одержала команда хозяев со счётом 101:73.

Самым результативным игроком в составе победителей стал звёздный американский форвард Леброн Джеймс, на счету которого дабл-дабл из 28 очков, шесть подборов и 12 передач.

У гостей больше всего очков набрал канадский лёгкий форвард Диллон Брукс (12 очков, два подбора и одна передача).

В последнем матче регулярки «Лейкерс» примет «Юту», а «Финикс» отправится в гости к «Оклахоме».