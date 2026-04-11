Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс Санз результат матча 11 апреля 2026, счёт 101:73, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

28-очковый дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» разгромить «Финикс» в НБА
Комментарии

В ночь с 10 на 11 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». Победу в этой встрече одержала команда хозяев со счётом 101:73.

НБА — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 73
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Кеннард - 19, Хатимура - 13, Эйтон - 10, Вандербилт - 6, Смарт - 6, Кнехт - 5, Смит - 4, Джеймс - 3, Ларэвиа - 2, Клебер - 2, Тимме - 2, Манон - 1, Тьеро
Финикс Санз: Брукс - 12, О'Нил - 11, Аллен - 8, Игодаро - 8, Коффи - 7, Уильямс - 7, Гиллеспи - 5, Малуач - 4, Буей - 4, Бри - 3, Флеминг - 3, Данн - 1, Грин, Хантли

Самым результативным игроком в составе победителей стал звёздный американский форвард Леброн Джеймс, на счету которого дабл-дабл из 28 очков, шесть подборов и 12 передач.

У гостей больше всего очков набрал канадский лёгкий форвард Диллон Брукс (12 очков, два подбора и одна передача).

В последнем матче регулярки «Лейкерс» примет «Юту», а «Финикс» отправится в гости к «Оклахоме».

Таблица НБА
Календарь НБА
Сейчас читают:
История на ваших глазах. Леброн и Бронни сделали то, чего НБА ещё не видела!
Видео
История на ваших глазах. Леброн и Бронни сделали то, чего НБА ещё не видела!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android