Стало известно, с кем сыграют «Лейкерс» в первом раунде плей-офф НБА

Стал известен соперник «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф НБА.

Клуб из Калифорнии, занимающий четвёртое место в таблице Западной конференции, сыграет против «Хьюстон Рокетс», который расположился в таблице строчкой ниже.

Команды противостояли другу другу в плей-офф-2020: в серии второго раунда со счётом 4-1 «Лейкерс» обыграли «Хьюстон Рокетс». Напомним, сезон 2020 был прерван пандемией коронавируса и финальные матчи чемпионата проводились осенью, а не летом.

Сегодня «Лейкерс» в предпоследнем для себя матче регулярного сезона НБА разгромили на своей площадке «Финикс Санз» со счётом 101:73.

