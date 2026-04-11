Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Стало известно, с кем сыграют «Лейкерс» в первом раунде плей-офф НБА

Стал известен соперник «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф НБА.

Клуб из Калифорнии, занимающий четвёртое место в таблице Западной конференции, сыграет против «Хьюстон Рокетс», который расположился в таблице строчкой ниже.

Команды противостояли другу другу в плей-офф-2020: в серии второго раунда со счётом 4-1 «Лейкерс» обыграли «Хьюстон Рокетс». Напомним, сезон 2020 был прерван пандемией коронавируса и финальные матчи чемпионата проводились осенью, а не летом.

Сегодня «Лейкерс» в предпоследнем для себя матче регулярного сезона НБА разгромили на своей площадке «Финикс Санз» со счётом 101:73.

НБА — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 73
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Кеннард - 19, Хатимура - 13, Эйтон - 10, Вандербилт - 6, Смарт - 6, Кнехт - 5, Смит - 4, Джеймс - 3, Ларэвиа - 2, Клебер - 2, Тимме - 2, Манон - 1, Тьеро
Финикс Санз: Брукс - 12, О'Нил - 11, Аллен - 8, Игодаро - 8, Коффи - 7, Уильямс - 7, Гиллеспи - 5, Малуач - 4, Буей - 4, Бри - 3, Флеминг - 3, Данн - 1, Грин, Хантли
