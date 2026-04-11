Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Центровой «Филадельфии» Эмбиид выписан из больницы после операции по удалению аппендикса

Центровой клуба «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид выписан из больницы после успешной операции по удалению аппендикса, информирует ESPN.

32‑летний Эмбиид пропустил два матча регулярного чемпионата НБА — в четверг его положили в больницу в Хьюстоне. Прямо перед игрой против «Хьюстон Рокетс» у игрока диагностировали острый аппендицит и было принято решение провести срочную операцию.

В субботу баскетболист вернётся в Филадельфию, однако сроки его возвращения в строй остаются неизвестными. Восстановлением Эмбиида будут заниматься его постоянный хирург, а также врачи клуба.

В нынешнем сезоне Эмбиид сыграл 38 матчей, пропуская большую часть игр из-за управления нагрузкой на колени. Средняя результативность игрока — 26,9 очка, 7,7 подбора и 3,9 передачи за игру.

